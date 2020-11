L’ira di Depalma contro gli sporcaccioni

I toni sono quelli di chi si è arrabbiato per davvero. E ad arrabbiarsi altri non è che il sindaco Tommaso Depalma, stanco delle continue segnalazioni dei cittadini che denunciano l’abbandono di rifiuti domestici nei cestini stradali e che spesso traboccano, a scapito dell’igiene pubblica. Depalma è voluto passare all’azione. In particolare il cestino incriminato è in via Daconto, troppo spesso usato come discarica personale da qualche maleducato. Il sindaco ha scattato una foto a quel cestino ricolmo di rifiuti, l’ha fatta plastificare e incollare al cestino stesso. Non contento ha voluto «condividere» la sua rabbia con la città. «Intendo continuare a farlo su tutti i cestini che verranno usati in quella barbara maniera – ha scritto in un comunicato - affinché l’incivile che si avvicinerà a gettare rifiuti in modo selvaggio potrà guardare bene cosa combina alla sua città. Ringrazio per la segnalazione i cittadini onesti e integerrimi, che sono la maggioranza dei miei concittadini, ma vorrei dire alla minoranza di questi barbari che è irresponsabile quello che fanno e lo è soprattutto in questo momento in cui non ci possiamo permettere di gravare sulle forze dell’ordine impegnate in operazioni ben più complesse. Non è giusto che per colpa di quattro cialtroni si disperdano energie, tempo e buone pratiche. C’è un servizio cittadino per la raccolta dei rifiuti che avviene svolto quotidianamente e in modo efficace, perché dobbiamo assistere a questi spettacoli indecenti e offendere e oltraggiare una città pulita e ordinata come Giovinazzo? Ricordo a questi barbari che per chi viene pizzicato a conferire rifiuti in questo modo c’è una sanzione pecuniaria». Toni troppo duri? Sicuramente poco istituzionali, ma che per una volta interpretano bene il sentimento di chi diligentemente conferisce i propri rifiuti quotidianamente secondo il calendario.