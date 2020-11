Salgono a 3062 i posti letto per i pazienti Covid pugliesi

Dovevano essere portati a 2900 entro fine mese i posti letto dedicati agli ammalati Covid in tutta la rete ospedaliera pugliese. Ma con un ulteriore sforzo la disponibilità sarà aumentata a 3062 posti dedicati, a fronte di una necessità prevista per 2600 ricoveri entro il 30 novembre, come delineato dall’Area epidemiologica dell’Aress, se il trend di crescita del contagio dovesse rimanere quello attuale. Lo ha comunicato il direttore del Dipartimento promozione della salute, Vito Montanaro. Per raggiungere questo obiettivo sono stati coinvolti in tutta la Puglia 28 strutture ospedaliere pubbliche e 6 strutture provate accreditate. Nel dettaglio sono stati reperiti 2338 posti letto nelle strutture pubbliche. Di questi 2014 per pazienti acuti, 324 per pazienti in via di guarigione. Nelle strutture private i posti letto reperiti sono complessivamente 724, di cui 649 per gli acuti, 75 per chi ha superato la fase più grave della malattia. Per le terapie intensive sono stati individuati 219 posti letto nelle strutture pubbliche e altri 44 nelle strutture private accreditate, per un totale 263 posti. «Il piano dei posti letto – ha spiegato il direttore Montanaro – viene monitorato costantemente e adeguato alle esigenze assistenziali determinate dall’andamento epidemiologico della pandemia. Sono comunque già in corso le attività per reperire ulteriori posti letto nel caso di aggravamento delle previsioni». In provincia di Bari gli ospedali interessati dal piano ospedaliero per le cure del Covid 19 sono il Consorziale Policlinico di Bari, l’ospedale Giovanni XXIII sempre di Bari, l’ospedale di Altamura, gli ospedali Di Venere e San Paolo di Bari, e gli ospedali di Triggiano e Terlizzi.