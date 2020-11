Un videoclip per denunciare la violenza sulle donne

Con l'avvicinarsi del 25 novembre giornata internazionale sulla violenza sulle donne, la «Forza delle donne» ha realizzato un videoclip volto alla sensibilizzazione sulla violenza di genere. Tematica assai delicata e rilevante che richiede un focus maggiore in questo periodo di pandemia dove molte donne sono obbligate a vivere con i propri aguzzini. «Sensibilizzare formare ed informare questo è il nostro scopo - afferma la presidente dell’associazione, avv. Krizia Colaianni - da qui l idea di un video che ritrae volti tumefatti dalle violenze». Il 20 ottobre presso lo sportello dedicato alle donne sito al municipio II a PoggioFranco è realizzato un video clip sulla sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. Nella foto che accompagna l’articolo è stata simulata la conseguenza sul viso delle percosse che molte donne continuano a subire. Il trucco è stato realizzato dalla consulente di bellezza e socia dell’associazione Angela Aquilino. Presente alla realizzazione del videoclip, nonché videomaker dello stesso, è stato L’ Ig. Luciano Anelli giornalista e operatore delle pari opportunità. «Combattiamo la violenza sulle donne perché tutto questo possa un giorno cessare di esistere», è il messaggio. «Per tutte le violenze consumate su di Lei, per tutte le umiliazioni che ha subìto, per il suo corpo che avete sfruttato, per la sua intelligenza che avete calpestato, per l'ignoranza in cui l'avete lasciata, per la libertà che le avete negato, per la bocca che le avete tappato, per le ali che le avete tagliato, per tutto questo: in piedi Signori, davanti a una Donna», la chiosa.