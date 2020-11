Nuovi casi di contagio a Giovinazzo, sono 54. Due di loro sono in ospedale

Sale a 54 il numero dei giovinazzese che hanno contratto il Covid 19. Tra loro 2 sono ricoverati in ospedale. Lo ha comunicato il sindaco Tommaso Depalma attraverso un video postato sulla sua pagina social. Scarne le notizie fornite dal primo cittadino, ma secondo i medici di base, il virus circola di più rispetto ai dati ufficiali. Solo in isolamento fiduciario o in quarantena potrebbero esserci non meno di 150 persone. Alcuni di loro in attesa del tampone e la cui situazione potrebbe palesarsi tra una decina di giorni, questo il tempo necessario per avere la diagnosi. Il problema, sempre secondo i medici di base, sono gli asintomatici, non manifestando alcun sintomo e per questo non essendosi sottoposti ad alcun test sierologico, potrebbero continuare inconsapevolmente a contagiare. Si spiegherebbe anche così il diffondersi del virus all’interno dei nuclei famigliari. Individuare gli asintomatici è la strada per limitare il Covid. Nel frattempo da domani le scuole elementari e medie riapriranno a Giovinazzo. Non sarà obbligatoria la frequenza, come ha tenuto a dire Depalma, sottolineando anche che nessun alunno sarà lasciato indietro. Da martedì partirà anche la mensa scolastica ma solo per la scuola dell’infanzia. Potrebbe ripartire anche per le scuole elementari, ma dovrà esserci una congrua richiesta da parte delle famiglie degli alunni.