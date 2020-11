Sospesa l’ordinanza di Emiliano sulla chiusura delle scuole

Le scuole elementari e medie dovranno riaprire. Lo ha deciso il Tar di Bari accogliendo la richiesta di sospensione dell’ordinanza firmato lo scorso 28 ottobre dal Presidente della Regione Michele Emiliano. «Perché – questa la motivazione della sospensiva – l’ordinanza interferisce con il sopravvenuto Dpcm, che colloca la Puglia nella fascia di rischio medio – alta. Una posizione che prevede la didattica a distanza solo per le scuole superiori». In realtà il Tar di Lecce si era espresso a favore della ordinanza di Emiliano, ma in questo caso prevale quanto stabilito dal Tribunale amministrativo barese. Intanto la Regione Puglia corre ai ripari ed emana una nuova ordinanza sulle scuole sulla didattica in presenza. Entra in vigore già da oggi e prevede, sino al 3 dicembre prossimo, che le attività scolastiche si svolgano come sancito dal Dpcm del 3 novembre.

Ma in deroga consente, come recita l’ordinanza, «al fine di tutelare la salute pubblica, la possibilità della didattica a distanza anche per le scuole del primo ciclo di istruzione. Alle istituzioni scolastiche il compito di garantire i collegamenti online in modalità sincrona per tutti gli alunni le cui famiglie chiedono di poter adottare la didattica a distanza. Se necessario la implementazione tecnologica deve avvenire con la massima celerità, tenendo presente che agli studenti che hanno chiesto la didattica digitale integrata, non può essere imposta la didattica in presenza e che pertanto l’eventuale assenza deve sempre considerarsi giustificata». Per le scuole superiori l’ordinanza dispone che siano adottate tutte le forme flessibili per lo svolgimento delle attività, considerando il 100 per cento per la didattica a distanza ma con possibilità della frequenza presso i plessi scolastici se sono richieste le attività di laboratorio. Piccoli aggiustamenti alla precedente ordinanza regionale per andare incontro al decreto del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

«I giudici del Tar di Bari - è il commento di Emiliano – hanno preso atto della “inadeguatezza del sistema scolastico pugliese ad attivare subito la dad”, sono costretti a mandare a scuola i nostri bambini più piccoli in presenza. Per tale motivo ho disposto, con ordinanza, che le scuole pugliesi si attrezzino immediatamente per effettuare la Dad per motivi di salute pubblica e consentano a tutte le famiglie che la richiedano di ottenerla. Chi non può ottenerla per carenze organizzative della scuola, non può essere obbligato ad andare a scuola in presenza».