Aumentano i casi positivi a Giovinazzo

Il numero dei positivi al Covid 19 sul territorio di Giovinazzo sale a 50. Lo ha comunicato il sindaco Tommaso Depalma che annuncia anche ulteriori restrizioni che, con una propria ordinanza, riguarderanno la chiusura della attività di studio presso la Vedetta sul Mediterraneo e la sospensione delle attività della scuola di musica «Filippo Cortese». Dopo aver riunito il Coc, il centro operativo comunale, Depalma ha dato disposizioni per l’apertura di tutti i varchi del cimitero comunale, limitatamente alla domenica, per consentire il miglior afflusso e deflusso delle persone in visita ai loro cari. In collaborazione con il Ser Molfetta è stato attivato il servizio in favore della popolazione fragile che non può provvedere autonomamente, o che non può contare sulla rete famigliare, al reperimento di generi alimentari e farmaci. Per poter usufruire di tele servizio, che il sindaco ricorda essere limitato a soggetti soli, in precarie condizioni di salute o sottoposti a isolamento domiciliare, è disponibile il numero di telefono 0803385737. Bisognerà poi premere il tasto 3. Gli operatori incaricati provvederanno all’acquisto e alla consegna a domicilio di farmaci e beni di prima necessità.