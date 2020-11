Il Consiglio di Stato fa tornare la C3 su i suoi passi

La «C3» c’era, anzi c’è ancora. Lo ha stabilito la sentenza del Consiglio di Stato, pubblicata il 4 novembre, che da ragione alla «Minervini costruzioni», la Snc proprietaria di alcuni suoli che il Piano regolatore generale aveva compreso nella zona di espansione individuata nell’area a monte del tracciato ferroviario. La vicenda, partita ormai 5 anni fa, ha visto l’azienda privata contrapporsi al Comune, che in autotutela, attraverso il Consiglio comunale, aveva annullato tutte le delibere precedenti, risalenti al 2009 e al 2013, concernenti l’approvazione dei piani particolareggiati proposti dalla stessa impresa di costruzioni, sospendendo la efficacia degli atti di approvazione di quei piani. Una volontà, quella del Consiglio comunale dell’epoca, che causava danni economici alla «Minervini» che decise di ricorrere al Tar. Il Tribunale amministrativo regionale dava ragione alla società privata, ma il Comune intese rivolgersi al Consiglio di Stato, che adesso con la sua pronuncia definitiva, accoglie le istanze della «Minervini», respingendo il ricorso del Comune. La conseguenza è che in quell’area tornano ad essere in vigore le previsioni del Piano regolatore con i suoi piani particolareggiati. «Si tratta di una sentenza - commenta il Comitato per la salute pubblica - che inficia soprattutto le decisioni assunte dall’amministrazione Depalma in merito alle linee programmatiche presentate di recente per l’elaborazione del nuovo Piano Urbanistico Generale». Piano urbanistico che è quindi da rifare? Quali le conseguenze? Per il Comitato si tratta «di un vero e proprio terremoto sul piano urbanistico e fiscale. Ci vorranno tempo, pazienza e studio. Quello studio serio che è mancato nel 2015 a Depalma quando, sotto la direzione urbanistica dell’allora assessore Sannicandro, braccio destro prima e consigliere poi di Tommaso Depalma, si procedette all’annullamento delle precedenti deliberazioni consiliari in tema di piani particolareggiati in zona C3». Rifare tutto è assai complicato, visto anche che cominciano a mancare i dirigenti nell’Ufficio tecnico. «Cosa faranno adesso Depalma e compagnia per riparare questo danno gravissimo? Insisteranno sulla strada vecchia? Ne prenderanno una nuova?». Intanto l’intera vicenda è costata alle casse comunali.