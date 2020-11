La Puglia diventa «arancione»

«Zona arancione», così è classificata la Puglia tra le tre fasce di rischio individuate dal Dpcm firmato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e dal Ministro della Salute, Roberto Speranza. Tre fasce di rischio con tre livelli di intervento per contrastare il diffondersi della pandemia da coronavirus. La Puglia quindi sarebbe in una zona intermedia, insieme alla Sicilia, dove oltre ad essere applicate le restrizioni valide per tutto il Paese, sono previsti ulteriori limiti a tutte le attività sia economiche che sociali. I limiti imposti vanno dal divieto di circolazione, salvo casi comprovati di necessità da autocertificare, che in tutta Italia scatterà dalle 22 alle 5. È prevista la didattica a distanza al 100 per cento solo per le scuole superiori. Per le elementari e medie, oltre che per le scuole dell’infanzia, è prevista la didattica in presenza ma con l’obbligo di indossare la mascherina per tutti gli alunni di età superiore ai 6 anni. Chiudono nelle giornate festive e prefestive i centri commerciali e le grandi strutture di vendita al dettaglio. I trasporti dovranno avere una capienza ridotto del 50 percento. Sono sospesi tutti i concorsi tranne quelli che riguardano la sanità. I bar e i ristoranti, ma solo per le «zone gialle», potranno restare aperti fino alle 18, ma non nelle «zone arancioni» come per la Puglia, dove rimarranno chiusi per tutte le 24 ore. In queste zone, come ulteriori restrizioni, sono vietati gli spostamenti in entrata e in uscita dalla regione e anche tra comuni. Restano aperte le attività di ristorazione ma solo con consegna a domicilio. Didattica a distanza non solo per le scuole superiori, anche per le seconde e terze classi medie. Nelle «zone rosse», quelle a più alto rischio, in più il Decreto prevede, per almeno 15 giorni lo stop a ogni spostamento in entrata e in uscita sia dalla Regione che all’interno del territorio stesso. Rimarranno chiusi i negozi al dettaglio, tranne alimentari, farmacie, edicole, chiusi i mercati di generi non alimentari. Anche la ristorazione da asporto dovrà chiudere alle 22. Le restrizioni entreranno in vigore da domani, venerdì, e resteranno in vigore fino al 3 dicembre, con una deroga. Se le curve del contagio dovessero scendere, esiste la possibilità di alleggerire alcune restrizioni, non prima però che siano trascorsi 15 giorni, in accordo tra Ministero della Salute e Regioni. Le verifiche, sull’andamento del contagio saranno settimanali.