Notizie non buone per Giovinazzo, i positivi salgono a 46

C’era da aspettarselo. Con il riallineamento dei dati operato nelle scorse ore dalla Regione, un’operazione che ha visto il consistente rialzo dei casi positivi al Covid, anche a Giovinazzo il numero dei contagi è salito. Sono attualmente 46, come ha comunicato il sindaco Tommaso Depalma, le persone colpite dal virus. L’aumento dei casi è soprattutto all’interno dei nuclei famigliari. Depalma, con il suo comunicato, lascia intendere anche che ci sarebbero dei contagiati ricoverati in ospedale. Per l’alto numero di contagi in città, il sindaco ha anche voluto chiudere il Comune nel pomeriggio appena trascorso, per permettere una profonda sanificazione di tutti gli ambienti. Una misura precauzionale, come ha scritto, vista la catena del contagio.