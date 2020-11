La Regione cerca personale per potenziare le Usca

È corsa contro il tempo. E la Regione, per fronteggiare l’emergenza Covid 19, ha pubblicato due avvisi pubblici volti alla manifestazione di interesse per l’acquisizione di personale in quiescenza per le attività assistenziali nelle Usca, le unità speciali di continuità assistenziale per il conferimento di incarichi in regime di lavoro autonomo. In particolare sono richiesti dirigenti medici, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, specialisti ambulatoriali, collaboratori professionali sanitario infermieri. Si cercano anche medici titolari e sostituti di continuità assistenziale; medici in possesso dell’attestato di formazione specifica in medicina generale non inseriti in graduatoria regionale; medici che frequentano il corso di formazione in medicina generale, compatibilmente con la frequenza dei seminari; laureati in medicina abilitati e iscritti all’ordine di competenza; medici di medicina generale – AP, già titolari di incarico a tempo indeterminato/determinato; medici specialisti ambulatoriali, già titolari di incarico a tempo indeterminato/determinato. Le persone interessate verranno sottoposte a visita di idoneità da parte del Medico Competente delle Aziende Sanitarie/Enti del Servizio sanitario regionale coinvolte per l’accertamento dello stato di salute. Superata tale verifica, sottoscriveranno un contratto individuale in regime di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, con decorrenza pressoché immediata. L’incarico avrà durata non superiore a 6 mesi e, comunque, non potrà eccedere il termine dello stato di emergenza. La durata dell’incarico e l’impegno orario verranno concordati tra l’Azienda e il professionista. Prima di iniziare le attività, è previsto un momento formativo. È previsto un compenso lordo di 40 euro al giorno per i medici, di 25 euro per gli infermieri. Le domande dovranno pervenire tramite il sito pugliasalute.it entro questa sera alle 23,59 per il potenziamento delle Usca, per il personale medico in quiescenza entro la stessa ora del 9 novembre.