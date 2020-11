Il virus galoppa anche a Giovinazzo

Sale a 34 il numero dei contagiati a Giovinazzo, 10 in più rispetto a quattro giorni fa. Lo ha comunicato il sindaco Tommaso Depalma, che come afferma, sono casi annoverare all’interno di nuclei famigliari. «Intere famiglie – scrive nel suo comunicato – sono risultate positive. In attesa di nuove disposizioni annunciate dal governo non possiamo che raccomandare prudenza e il rispetto delle regole per cercare di sfuggire al contagio».