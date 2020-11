La Regione cerca posti letto per gli ammalati Covid

In meno di un mese il numero dei contagi in puglia si è quasi quadruplicato. In una settimana i ricoveri sono passati da 604 a 793. I pazienti in terapia intensiva sono 88, le vittime poi sempre in una settimana sono state 68. Gli ulteriori posti letto resi disponibili nei vari ospedali si vanno già esaurendo. I 40messi a disposizione dal nosocomio di Altamura, sono esauriti, il Policlinico di Bari continua ad aprire nuovi reparti Covid, nel leccese torna l’esercito con le tensostrutture, al Moscati di Taranto i pazienti sono accolti nelle tende della Protezione civile. La Sanità pugliese non è ancora al collasso ma la pandemia continua a galoppare. Per questo la Regione rivede i suoi piani per recepire nuovi posti letto, chiedendo a tutte le Asl pugliesi di attivarsi in tal senso. Il piano prevede che entro il 6 novembre, pochi giorni quindi, siano resi disponibili 1.100 posti letto Covid. Entro il 20 novembre, dovrebbero essere messi a disposizione 2mila posti letto destinati all’emergenza sanitaria, per arrivare poi ai 2900 posti Covid entro il 30 novembre. Che di emergenza sanitaria si tratti, lo si vede anche dalle fila ai pronto soccorso dei nosocomi pugliesi. Il Policlinico di Bari, per esempio, ha chiuso nelle scorse ore ai codici gialli e verdi. Rimane aperto solo ai codici rossi. Ma tutte le strutture sanitarie sono sotto stress, e per le altre patologie, quelle non riferibili alle conseguenze del Covid, se non urgenti i tempi per gli esami e la degenza si allungano nel tempo. Con gravi disagi per i pazienti. Lo sanno bene i medici di base che lanciano l’allarme. «Il rischio fondato - dice il segretario regionale della Fimmg, Donato Monopoli - è che, in assenza di un intervento forte e doloroso del governo per contenere la progressione dell'infezione, la medicina generale sia costretta a lasciare quello che è il suo naturale target assistenziale, la gestione quotidiana delle problematiche di salute dei nostri pazienti».