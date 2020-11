Conte alle Camere: «la situazione è critica»

Un lockdown morbido. Così si può tradurre il contenuto del nuovo Dcpm che Giuseppe Conte sta preparando per affrontare la seconda ondata della pandemia da Covid 19. Le anticipazioni che il Presidente del Consiglio le ha volute fornire in mattinata alla Camera, nel pomeriggio al Senato, ricalcano quello che era già stato ipotizzato, con qualche dettaglio in più. E cioè chiusure localizzate per le città e per quelle regioni dove il contagio corre di più, didattica a distanza per le scuole superiori, limiti a spostamenti tra regioni con il più alto coefficiente di rischio, coprifuoco dopo le 21 e divieto di circolazione nelle per notturne se non per motivi di lavoro, studio o di salute. Lasciando alle singole Regioni la possibilità di adottare misure ancora più stringenti. Chiuderanno i centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi, chiuderanno tutti i punti di gioco telematico, chiuderanno le mostre e i musei. I trasporti ridurranno al 50 percento la capienza dei mezzi. «La situazione è davvero critica – ha dichiarato Conte – in alcune regioni, quelle oggi più a rischio, siamo costretti a intervenire per mitigare il contagio. Indicheremo, in accordo con il Ministero della Salute, tre aree con tre scenari di rischio con misure via via più restrittive». L’indice di contagiosità in Italia mediamente è salito in poche settimane all’1,7. In alcune regioni quell’indice è ben superiore, e questo fa presupporre scenari di chiusura totale di quei territori. I provvedimenti riguarderanno l’intero territorio nazionale. La firma del nuovo Dpcm è attesa per la serata di domani o al massimo per mercoledì.