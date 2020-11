Un positivo tra i frati Cappuccini

Picco di tamponi in Puglia, picco di casi positivi

Non si ferma la risalita dei contagi in Puglia. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 772 novi casi, a fronte del numero di tamponi effettuati, 6437, il più alto da inizio pandemia. Anche la mortalità tra i pazienti Covid sembra non arrestarsi. Come ieri anche oggi si sono 13