Pronti i nuovi provvedimenti per contrastare il Covid 19

Sarebbe in arrivo un nuovo Dpcm e con esso una ulteriore stretta per tentare di arginare il dilagare della pandemia. Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, lo avrebbe fatto intendere chiedendo ai presidenti di Camera e Senato di anticipare a domani il suo intervento alle Camere. Sono ben 11 le regioni italiane ritenute ad alto rischio, con l’indice «Rt» che ha superato 1,5. L’indice è il parametro utilizzato per seguire la trasmissibilità de virus. Superiore a 1 è considerato critico. Da quanto emerge, però, non sono previsti al momento provvedimenti di chiusura generalizzata, ma nuove limitazioni alle aperture dei negozi e agli spostamenti tra regioni. Potrebbero essere presi in considerazione provvedimenti che riguardano le scuole, con la didattica in presenza che riguarderebbe gli alunni delle scuole elementari e delle scuole medie fino alle seconde classi. Dalle terze classi medie sarebbe prevista la sola didattica a distanza. L’idea è anche quella di chiudere per due o tre settimane tutte le aree dove i contagi corrono di più. Chiusure mirate e l’istituzione di «zone rosse» nelle aree metropolitane di Milano, Napoli, Genova e Torino, ma anche in zone più vaste come parte del Veneto e in Campania. I dettagli saranno messi a punto in accordo con le Regioni. Se al momento sul tavolo ci sono le chiusure parziali e mirate, lo stesso Conte non esclude la possibilità di un lockdown generalizzato. Ma per arrivare a quale punto vorrebbe verificare i dati e le risposte, in termini di contenimento del contagio, che il Dpcm dello scorso 24 ottobre potrà dargli.