Distributori automatici di bibite chiusi dalle 18 alle 5

Una ordinanza a firma del sindaco Tommaso Depalma, impone la chiusura dei distributori automatici di bibite, per tutti i giorni della settimana dalle 18 alle 5. Il provvedimento è in ottemperanza dell’ultimo Dpcm, firmato da Conte per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid 19. L’ordinanza entra in vigore da oggi. Tali disposizioni, potrebbero subire modifiche o integrazioni in relazione all’andamento della curva dei contagi. L’ordinanza prevede anche sanzioni pecuniarie per le violazioni al provvedimento che vanno da un minimo di 25 euro a un massimo di 500 euro. Rimarranno regolarmente aperte la scuola di Musica «Filippo Cortese» e la «Vedetta sul Mediterraneo che ospita temporaneamente la biblioteca comunale». A margine del comunicato diffuso, il sindaco fa sapere che per il fine settimana di Ognisanti, il cimitero resterà regolarmente aperto nei consueti orari. Al Ser Molfetta è affidato il compito di regolarizzare il flusso dei visitatori che dovranno indossare la mascherina e rispettare il distanziamento.