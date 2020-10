Protesta per la chiusura della sua scuola

Non si rassegna per aver sospeso le lezioni, e decide di protestare. La protesta, contro l'ordinanza del presidente della Regione Michele Emiliano che a partire da oggi ha chiuso tutte le scuole di ogni ordine e grado alle lezioni in presenza, è di in alunno che da solo ha voluto far sentire il suo disappunto. La scuola la Papa Giovanni XXIII.