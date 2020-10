«Non ci sono più isole felici»

Condivisione delle informazioni. È stata questa pietra miliare voluta dal Procuratore capo Giuseppe Volpe, oggi in pensione, per raggiungere i risultati ottenuti nella lotta a la criminalità organizzata. Riprendiamo da questo punto l'intervista rilasciata da Volpe a Giovinazzolive. «Condivisione - afferma - Grazie alla condivisione delle informazioni si è potuto per esempio venire a capo della vicenda che ha visto gli arresti di 48 soggetti accusati a vario titolo per associazione mafiosa per aver truffato la Regione sui fondi europei destinati al comparto agricolo. Tra gli arrestati anche funzionari dell'Ente ». È un fatto di cronaca degli ultimi giorni ma a cui gli inquirenti hanno lavorato per 3 anni. «Alle indagini hanno lavorato - ha detto il dottor Volpe - diverse agenzie e diversi corpi dello Stato. È stato un lungo lavoro di intelligence a cui non saremmo venuti a capo se non con la condivisione delle informazioni». Ma grazie alle condivisioni delle informazioni, che fanno dei dettagli degli importanti spunti per le indagini, cosa succede a Giovinazzo? Ci sono omicidi non ancora risolti, ci sono gli arresti di giugno scorso che hanno visto il coinvolgimento dei due Carabinieri. «Intanto - c'è da dire che Giovinazzo non è un'isola felice. Nessuna città ormai lo è più. Sicuramente infiltrazioni di tipo mafioso esistono. Per due motivi: il primo è che la città è vicina a Bari, dove agiscono diverse famiglie criminali, che comunque si sono ramificate in tutta la provincia. Il secondo motivo è che a Giovinazzo sono quanto meno residenti alcuni soggetti che fanno da sponda a queste famiglie. Ciò non vuol dire che a Giovinazzo si consumino reati tipo l'usura o lo spaccio di sostanze stupefacenti su larga scala. Si traffica con piccoli quantitativi di droghe leggere, furti o rapine a esercizi commerciali, questo si, ma non di più. Alle organizzazioni mafiose conviene che ci siano luoghi dove deve succedere poco sul fronte della sicurezza. A volte qualcuno va oltre, e in questo caso i conti interni nelle famiglie criminali si regolano con gli omicidi. Alcuni dei delitti avvenuti sul territorio comunale quindi, possiamo inquadrarli in tal senso e tradurli come omicidi di mafia ». Entrare nei dettagli delle ultime affermazioni di Volpe diventa arduo. Il Procuratore, seppur in pensione, in questo caso torna a rivestire la toga. «Posso dire - continua - che la mafia, o le organizzazioni criminali, a Giovinazzo esistono. La loro azione magari non è tra i confini cittadini, ha più ampio raggio, ma esiste. Anche se qualcuno vuole sminuire questa realtà. Ci sono delle indagini in corso ben precise ». Inevitabile con il dottor Volpe in pensione, terlizzese di nascita ma con la residenza a Giovinazzo, non divagare nella politica soprattutto locale. «Premesso che non ho nessuna intenzione di entrare in politica - ha dichiarato - In politica c'è bisogno di compromessi». Compromessi a cui Volpe evidentemente non è avvezzo. «Posso però dire - continua soffermandosi sulle cose locali - che le amministrazioni hanno sempre guardato a piccoli provvedimenti. Non hanno mai avuto lo sguardo puntato lontano. L'esempio è il centro storico, tra i più belli di Puglia, ma per niente valorizzato. Pub o pizzerie non bastano. C'è bisogno d'altro come hanno dimostrato città come Trani o Putignano ». Liquidato il «fattore politica» cosa fa adesso Volpe? «Mi dedico alla scrittura - conclude - sto scrivendo per Repubblica, naturalmente se c'è qualcosa di interessante da scrivere».