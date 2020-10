Lavoratori in nero in una manifattura per la produzione di mascherine anti contagio

Evidentemente non tutti marciano nella stessa direzione per la lotta al Covid 19. Anzi c’è chi ha trovato modo per speculare. Una di queste «speculazioni» l’hanno scoperta i Carabinieri di Barletta, proprio nel corso di attività ispettive volte alla verifica del rispetto delle normative anticovid. L’hanno scoperta all’interno di un opificio, un laboratorio tessile che confezionava, ironia della sorte, proprio mascherine di protezione in stoffa. Ebbene i quattro occupati nel laboratorio sono risultati essere lavoratori in nero. Gli stessi laboratori non sono risultati in regola con le normative di sicurezza e con il protocollo sanitario in materia di contrasto alla diffusione del virus. Non solo. Due dei lavoratori sono risultati essere beneficiari del reddito di cittadinanza. Insomma più che una piccola azienda impegnata nella produzione di dispositivi anti contagio, è sembrata essere un luogo di illegalità diffusa a più livelli. Il titolare del laboratorio è stato deferito per le violazioni al testo unico in materia di salute e sicurezza, nonché sanzionato per aver fatto lavorare personale in nero. Mentre per i lavoratori infedeli è scattato il deferimento per truffa aggravata ai danni dello Stato e per aver percepito indebitamente circa 11mila euro di ammortizzatori sociali.