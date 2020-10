Sono 24 i contagiati a Giovinazzo

Sale il conteggio dei casi positivi a Giovinazzo. Nelle ultime ore si erano rincorse voci di ulteriori contagi a cui questa sera il sindaco Tommaso Depalma ha dato corpo. Sono 24 i contagiati su tutto il territorio comunale. «La situazione è delicata dappertutto – dice il sindaco – e sarà ancora più dura per le famiglie e per le nostre scuole che chiuderanno alla didattica in presenza. Ma non dobbiamo abbatterci. Dobbiamo riorganizzare le nostre abitudini».