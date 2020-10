Da venerdì tutte le scuola pugliesi chiuderanno alla didattica in presenza

«Tutte le scuole pugliesi, ad eccezione di quelle per l’infanzia sospenderanno la didattica in presenza a partire da venerdì 30 ottobre». Lo ha annunciato il presidente Michele Emiliano nel corso di una intervista a Sky Tg24. «Nelle scuole primarie – ha detto – abbiamo numeri pesantissimi. Abbiamo verificato che l’aumento dei contagi è coinciso con la riapertura delle scuole». Le scuole toccate da casi di Covid in Puglia sono 286 in questo primo mese di apertura alla didattica in presenza. «I dati- afferma ancora Emiliano – ci dicono che dal 24 settembre, quindi 17 giorni dopo l’apertura delle scuole in altre regioni, almeno 417 studenti hanno contratto il virus e 151 i casi tra gli insegnanti e il personale scolastico. Questa decisione tiene conto anche dell’appello dei pediatri pugliesi. Ci auguriamo che i dati epidemiologici consentano al più presto il ritorno alla didattica in presenza». Sul fronte della lotta alla pandemia Emiliano ricorda che «i numeri di questa seconda ondata sono molto superiori a quelli di marzo e aprile. Ci stiamo predisponendo per andare ben oltre i piani di potenziamento delle terapie intensive. Ci stiamo preparando a una ondata formidabile – ha dichiarato all’Ansa – a una ondata formidabile . tutti gli ospedali pugliesi parteciperanno a questa lotta». Secondo il Presidente della Regione, entro fine novembre ci saranno 2500 casi al giorno per Covid.