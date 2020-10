Lo sport e il Covid: al vaglio le proposte

Emergenza Covid e lo stop alle attività sportive amatoriali. È di questo che la Consulta per lo sport del Comune di Giovinazzo vuole discutere con tutte le associazioni iscritte all’albo comunale. Lo farà, come indetto dal presidente Gaetano Illuzzi, utilizzando le tecnologie telematiche. La piattaforma «zoom» per l’esattezza. Già nei giorni scorsi i rappresentanti della Consulta si è già riunita ipotizzando alcune proposte da sottoporre all’Amministrazione comunale. Ma prima di rendere ufficiali le iniziative individuate per la salvaguardia di tutte le attività sportive, le vuole condividere con tutte le realtà del settore presenti sul territorio comunale. La riunione telematica è prevista per lunedì 26 ottobre alle 18,30.