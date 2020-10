Le aree verdi giovinazzesi chiudono da lunedì

La villa comunale «Palombella» e il «Parco Scianatico» chiuderanno per fronteggiare la nuova ondata del coronavirus che sta facendo registrare un sensibile incremento di casi ormai da settimane. Lo prevede l’ordinanza firmata dal sindaco Tommaso Depalma che comunque prevede orari differenziati per la chiusura delle due aree verdi giovinazzesi. La villa comunale chiuderà tutti i pomerigginei giorni feriali e ininterrottamente nel fine settimana, mentre per il parco Scianatico la chiusura sarà nei soli fine settimana sia al mattino che al pomeriggio. «Questi luoghi – ha affermato il sindaco - spesso diventano occasioni di assembramento incontrollato e purtroppo in questa fase dell’emergenza vi dobbiamo rinunciare. Viviamo questa seconda ondata di contagi con apprensione e al momento, l’unico strumento di difesa che abbiamo, è il rigore e per rigore intendo l’uso della mascherina, il lavaggio frequente delle mani e la rinuncia a fare tutto ciò che in questo momento è superfluo quindi ogni possibilità di contatto inutile. Tutto il mondo sta facendo un passo indietro, dobbiamo farlo anche noi, solo così potremo evitare la diffusione incontrollata del virus». La stessa ordinanza prevede la presenza degli operatori del Ser Molfetta agli ingressi sia al mercato giornaliero che al mercato settimanale per il controllo della temperatura all’ingresso delle due aree commerciali. «Una cautela che va ad unirsi ai maggiori controlli della Polizia Locale chiamata a verificare il rispetto delle norme anti covid. Come già preannunciato i canestri da basket del campo all’aperto di piazza Don Tonino Bello, in zona 167, sono stati smontati in osservanza della norma che prevede il divieto di praticare sport di contatto amatoriale. Sono tute misure che servono a limitare il diffondersi ulteriore del virus e a evitare il ritorno alla chiusura generale di tutte le attività.