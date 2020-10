Distribuiti i primi 450mila vaccini anti influenzali

È partita la distribuzione del vaccino anti influenzale. Lo ha annunciato la Asl Bari, facendo sapere che le prime dosi sono state stoccate e distribuiti ai medici di base del quartiere San Paolo di Bari. Nei prossimi giorni saranno disponibili le 450mila dosi di vaccino previste per tutta la provincia. Insieme al vaccino per la prevenzione dell’influenza, sono state dosi di antipneumococcici e anti Herpes zoster. Per l’itera regione è prevista la distribuzione di oltre 2 milioni di dosi. Un quantitativo, fa sapere il Direttore del Dipartimento prevenzione che potrebbe essere non sufficiente. «Le aziende produttrici- ha affermato- sono state allertate per la produzione ulteriore nel caso ci sia necessità». Le prime dosi di vaccino sono destinate alle categorie e rischio, come anziani e persone con patologie, ai medici e tutto il personale sanitario. Quest’anno la distribuzione delle dosi vaccinali è stata inoltre semplificata, grazie alla convenzione con una piattaforma logistica incaricata da ASL per il tramite del Dipartimento di prevenzione, di fornire il vaccino direttamente al domicilio del medico. Per i medici che ne facciano richiesta, c’è inoltre la possibilità di rivolgersi direttamente al distributore, previo accordo con il Dipartimento di prevenzione. «La ASL di Bari punta quest’anno ad una ampia copertura vaccinale e per questo abbiamo predisposto il doppio delle dosi di vaccino antinfluenzale rispetto agli anni precedenti – spiega il dg Asl Bari, Antonio Sanguedolce – in considerazione della concomitanza con la circolazione del Sars – Cov - 2. Quest’anno più che mai la prevenzione rappresenta un fattore decisivo, pertanto la vaccinazione è raccomandata al maggiore numero di persone».