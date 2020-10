Due guariti dal Covid, ma è alta l’attenzione per eventuali nuovi contagi

La buona notizia è che a Giovinazzo ci sono due guariti. Quindi il numero dei contagiati dal Covid 19 in città è sceso a 12. C’è però apprensione, come ha affermato il sindaco Tommaso Depalma, perché la mappa regionale del contagio pone Giovinazzo ormai da diversi giorni, nella fascia che va dai 21 ai 50 casi. «Ci aspettiamo dunque – ha detto il primo cittadino – nuove comunicazioni in merito». Nel frattempo Depalma ha riunito nuovamente il Coc, il centro operativo comunale, per analizzare quali possano essere sul territorio comunale le nuove restrizioni alla luce dell’ultimo Decreto firmato da Giuseppe Conte, per tenere sotto controllo le situazioni critiche. E tra queste situazioni c’è il campo da basket della 167. «Abbiamo provveduto a malincuore – ha detto – a smontare i canestri da quel campo all’aperto, in quanto gli sport amatoriali di contatto sono da evitare». Sempre oggi, come fa sapere ancora Depalma, gli alunni della Papa Giovanni XXIII hanno cominciato a sottoporsi a tampone. E insieme a loro anche i contatti stretti della docente risultata positiva.