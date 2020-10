I tamponi anticovid anche nei laboratori privati accreditati

Via libera alla somministrazione dei tamponi anticovid anche nei laboratori privati accreditati di analisi. Lo ha stabilito la Giunta regionale, aggiungendo anche che chiunque volesse fare il test per sicurezza personale, potrà farlo ma a pagamento. Il tampone rimane gratuito per chi accusa i sintomi del Covid e per i contatti di casi positivi. La Ginta ha anche stabilito la tariffa, che è di 80 euro, a completo carico del richiedente. Un costo che potrebbe variare a seconda dell’attestazione del tavolo tecnico che deve confermare o meno la congruità rispetto all’attuale valore di mercato. L’esito del test, in caso dovesse risultare positivo, dovrà essere comunicato al Dipartimento di prevenzione competente. «In Italia, e quindi anche in Puglia – dichiara il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano - il tampone che serve all'analisi molecolare per la diagnosi del Covid è gratuito. È gratuito quando è indicato, cioè quando ci sono dei sintomi particolari oppure il soggetto è un contatto stretto di un positivo. Questo è il sistema che tiene in piedi tutta la salute pubblica. È chiaro che ci sono anche dei casi in cui un cittadino può avere desiderio di usufruirne a prescindere da un'indicazione specifica o da sintomi che fanno sospettare l'infezione. In questo caso, abbiamo pensato che fosse giusto consentire ai pugliesi di accedere ai laboratori privati accreditati, per togliersi un dubbio o per costruire il loro progetto di salute e di verifica della loro negatività, in modo da rispettare la Costituzione e quindi consentire a tutti, come accade per altre prestazioni sanitarie come radiografie o analisi del sangue, di ottenerle liberamente». È questo il primo atto firmato dal neoassessore alla sanità pugliese Pierluigi Lopalco. « È un momento particolare – ha affermato – Siamo praticamente dentro la seconda ondata della pandemia. Noi che rappresentiamo la sanità pubblica, dobbiamo aiutare a prevenire l'impatto sul sistema ospedaliero. Un sistema che deve continuare a lavorare. Ma il risultato lo possiamo raggiungere solo con l'aiuto di tutti i cittadini. Cerchiamo di essere prudenti». Nell’elenco dei laboratori di analisi pubblicato dalla Regione, quelli più vicini a Giovinazzo sono Ditonno e Cusmai, entrambi a Bari.