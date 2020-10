«Flessibilità nella didattica per evitare provvedimenti emergenziali»

In Italia la situazione è critica ma non drammatica, in Puglia i tracciamenti sono fuori controllo

Cresce ad un ritmo di circa 700 casi al giorno la curva del Covid in Italia. Nelle ultime 24 ore se ne sono contati 11. 705. E torna la Lombardia a far parlare di se per l’alto tasso di trasmissione del virus. In quella regione i nuovi contagi nell’ultima giornata sono stati quasi