Terminati i lavori di adeguamento alla San Tommaso

È stato aperto il secondo accesso alla scuola dell’infanziaSan Tommaso di Giovinazzo, una delle opere complementari che l’Amministrazione è riuscita ad inserire all’interno di tutti i lavori di adeguamento alle misure anti Covid previsti nelle scuole. In realtà il secondo accesso sarebbe quello che era l’ingresso principale al plesso scolastico, adeguato non solo alle esigenze legate alla sicurezza imposta dalla pandemia, ma anche all’abbattimento delle barriere architettoniche.

«Siamo contenti che da una negatività come il Covid stiamo riuscendo, lì dove è possibile, a realizzare interventi che resteranno nel patrimonio delle nostre scuole anche quando questa maledetta emergenza sanitaria sarà passata – è il commento del sindaco, Tommaso Depalma - Questi interventi sono stati concepiti in modo che gli spazi maggiori vengano usati anche in futuro dagli alunni».

Anche alla Papa Giovanni XXIII sono in corso i lavori per mettere in sicurezza l’ingresso e il deflusso degli alunni. Lavori che presto saranno completati.