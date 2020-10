A Giovinazzo i positivi sono 14

Sale a 14 il numero dei positivi al Covid 19 a Giovinazzo. Lo ha comunicato il sindaco Tommaso Depalma che sottolinea anche che tra i casi accertati c’è quello segnalato sabato scorso riscontrato tra i docenti della Papa Giovanni XXIII. Ci sarebbe anche il caso di un concittadino contagiatosi diverso tempo fa che è ora ricoverato in una struttura post Covid fuori Giovinazzo. «Presto ci saranno interventi più incisivi per affrontare meglio questa fase dell’emergenza – ha commentato il primo cittadino - Sono ore concitate tuttavia siamo chiamati a mantenere i nervi saldi per non vanificare quanto fatto finora e per continuare a vedere una luce in fondo al tunnel». Quello che rimane incerto è il numero complessivo di chi è in isolamento volontario. Secondo le stime del Ministero della Salute, ogni contagiato avrebbe tra i 10 e i 15 contatti stretti. Questo significherebbe che in città ci sarebbero non meno di un centinaio di persone che attualmente sono in quarantena perché in stretto rapporto famigliare con i contagiati.