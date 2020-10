Gli sforzi della Asl Bari per contenere la diffusione del contagio

Nelle sei postazioni per la somministrazione dei tamponi, i cinque «drive in» tra cui quello di Giovinazzo, e la postazione fissa allestita presso l’ex Cto a Bari, vengono effettuati in media 650 test al giorno, oltre a un migliaio di indagini epidemiologiche. Oltre ad altri 100 nuovi casi da studiare ogni giorno. È questo lo sforzo che la Asl Bari sta producendo per individuare e isolare i focolai di Covid 19, in concomitanza dell’aumento dei casi che si stanno registrando nelle ultime settimane. Lo si apprende da un comunicato diffuso dalla stessa Asl, con il quale fa sapere di essere impegnata anche su altri fronti per combattere quella che a tutti gli effetti è da considerare come la seconda ondata della pandemia. Sforzi che vanno dalla messa in campo di misure per poter contare su più personale a disposizione del Dipartimento per la prevenzione, partendo dall’assunzione di 33 nuovi medici, da impegnare nelle attività di tracciamento dei contagi. Si sta provvedendo anche al potenziamento dei sistemi informatici a supporto della centrale operativa istituita a Bari e dedicata esclusivamente alla sorveglianza anti covid.

La Asl Bari ricorda che le attività di prevenzione consistono principalmente nella esecuzione dei tamponi. Dei 650 – 700 che ne vengono somministrati giornalmente, un centinaio sono eseguiti a domicilio. Il sistema di refertazione automatica poi, nel giro di 24 ore, consente di inviare l’esito per via telematica al soggetto che ha effettuato il tampone. Nel casi di esito positivo, viene inviato ance un vademecum sui comportamenti da adottare. Per i «Drive in Covid», per l’area nord della provincia di Bari sono attivi quelli di Giovinazzo e Altamura, è previsto un incremento della capacità erogativa con le postazioni pediatrico, quindi anche per i bambini, co test rapidi.

Mediamente, fa sapere la Asl, ogni positivo sviluppa contatti stretti tra le 10 e le 15 persone. Non sempre vengono sottoposti a tampone se asintomatici. Ma per loro vale la regola della quarantena che dovrà essere di 14 giorni o di 10 giorni se sottoposti a tampone con esito negativo.

Tutte le misure messe in campo dalla Asl sono indirizzate al contenimento dei contagi. Per evitare che il Servizio sanitario vada in forte crisi, è bene ricordare sempre di adottare le semplici misure di prevenzione che ogni giorno vengono suggerite.