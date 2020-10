Covid: sanificata la Papa Giovanni XXIII. Lunedì regolarmente aperta

Riapre l’ospedale Covid di Bisceglie chiuso tre mesi fa

Altri 180 casi di Covid 19 in Puglia, più della metà, 92, nell’area metropolitana di Bari. Anche nella provincia di Foggia, il numero dei nuovi contagiati rimane alto, sono in 40, tanto da mettere in allerta le strutture sanitarie del capoluogo dauno, per il numero crescente dei