Quanti sono realmente i contagiati a Giovinazzo?

Sono adesso 5 i positivi da coronavirus a Giovinazzo o sono di più? La domanda la pone Primavera Alternativa che chiede informazioni chiare. Perché se ufficialmente i contagiati sono quelli che il sindaco ha voluto confermare riferendo i dati comunicati dalla Prefettura, sul portale della Regione, quello a cui tutti fanno riferimento per avere notizie circa l’andamento e la diffusione del virus, sembrerebbe che i positivi possano essere da 11 a 20. E questo dal 7 ottobre scorso. Lo direbbe il colore che sulla mappa pubblicata quotidianamente dalla Regione, che proprio alle tonalità del rosso affida la più o meno diffusione del virus nei vari territori pugliesi. Il sindaco Tommaso Depalma è convinto di un disallineamento nella comunicazione dei dati tra Prefettura e Regione, e questo è successo anche per altre città, lasciando perplessità nella popolazione che ormai ha imparato a cercare i dati sull’andamento del contagio. Evidentemente con l’afflusso ormai costante dei risultati dei tamponi, sono ormai oltre 5mila al giorno quelli somministrati, qualche falla nella catena delle comunicazioni può esserci. Ciò non toglie che, soprattutto con il numero sempre crescente di nuovi casi, riallineare la comunicazione ufficiale sarebbe la migliore informazione possibile per i cittadini. Perchè poi, e i timori sono da parte di molti, tra qualche giorno si potrebbe raggiungere un picco a Giovinazzo, dovuto al passaggio del Giro d'Italia, nella cui carovana, come è noto, ci sono stati diversi casi positivi al Covid, al punto che ben due squadre di ciclisti si sono ritirate dalla corsa rosa.