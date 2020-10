Tre nuovi Vigili urbani per Giovinazzo

Il corpo della Polizia locale di Giovinazzo è in sofferenza da tempo. Per poter ovviare alle carenze di organico le amministrazioni comunali hanno sempre fatto ricorso alla mobilità volontaria. Ma neanche questa soluzione è apparsa sufficiente per garantire i molteplici servizi a cui gli agenti sono chiamati. Adesso, a distanza ben più di 30 anni dall’ultimo concorso, arriva il bando pubblico per l’arruolamento di 3 nuovi vigili urbani, a tempo pieno e indeterminato. Il bando che è consultabile sul sito istituzionale del Comune, www.giovinazzo.ba.it, alla voce albo pretorio, precisa che le domande ammesse per la partecipazione al concorso, saranno solo quelle che perverranno in maniera telematica. Chi intende partecipare alla selezione, dovrà iscriversi utilizzando esclusivamente la procedura attiva sul link presente nel sito https://www.gestioneconcorsipubblici.it/giovinazzo con le modalità ivi descritte entro le ore 23.59 del 30° giorno decorrente dalla pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV serie speciale «Concorsi ed Esami». Pubblicazione che è avvenuta proprio in queste ore. «Anche questo è un risultato importante per la nostra Amministrazione – ha dichiarato il sindaco Tommaso Depalma - Perché stiamo dando l’opportunità a persone che in questo momento sono fuori dal sistema della Pubblica Amministrazione di poter concorrere ed entrare in questo mondo importante per la vita delle comunità. Ciò denota attenzione verso i cittadini e, in maniera particolare, per i giovani. Ma questo concorso è solo un pezzo di una più ampia strategia visto che entro l’anno contiamo di pubblicare anche un’altra procedura per assumere funzionari nei nostri uffici e rinforzare al meglio la macchina amministrativa».