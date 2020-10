Si sono spente le luci sul Giro. Cosa resta?

Tutto è finito. Lo strano Giro d’Italia in versione autunnale è andato. Ma cosa resta nella città che è stata sede della partenza di tappa? Domanda fatidica. Di sicuro restano le migliaia di persone che hanno assiepato il recinto del villaggio rosa, le centinaia di persone che sono potute entrare in quei recinti. Restano i camion, le auto e le moto che hanno circondato l’intera città. E cumuli di immondizie. E a scorrere le immagini che in tanti hanno voluto postare sui social network, restano i molti che hanno festeggiato il Giro, e i tanti altri hanno espresso la loro indignazione per una occasione mancata nel mantenere il distanziamento sociale. E ancora altri che hanno voluto disertare la «festa» proprio per il timore di eventuali contagi. E si perché in tempi di Covid, a proposito nel giorno tutto giovinazzese della partenza della corsa rosa dalla città, si sono registrati altri 184 casi di coronavirus in Puglia, uno dei quali ha riguardato proprio uno dei campioni candidati alla vittoria finale, vedere tutto quell’assembramento è sembrato quanto meno fuori luogo. Nessuna raccomandazione è servita. A proposito di questo, per gli accrediti stampa, proprio nel rispetto delle norme anticovid, gli ingressi sono stati contingentati. Quindi niente accesso per i giornalisti locali, o per molti di essi che sono stati esclusi dalla possibilità di seguire e informare meglio, mentre per entrare nella parte del villaggio destinata all’area commerciale, destinata al pubblico, ai non addetti ai lavori, gli ingressi sono stati consentiti. Ma la calca è stata infinita. Code di centinaia di persone, una sull’altra, solo per entrare. Lì non c’erano misure anti contagio da rispettare? Responsabilità dell’organizzazione, certo, ma tutto lascia intendere che il fattore economico, il Giro muove milioni di euro, prevale sul fattore salute. E questo la dice lunga sulla necessità di salvaguardare la popolazione dal contagio. Si poteva fare a meno del Giro per quest’anno? Forse no. Si poteva fare diversamente? Forse si. Ad esempio la Francia, il suo Tour muove molti più sodi del Giro d’Italia, ha interdetto al pubblico intere regioni attraversate dalla Gran Bucle, quelle dove il virus era in quei giorni più attivo. Non succede per il Giro rosa. Cos’altro lascia la giornata appena trascorsa? Pochi affari per gli esercizi commerciali, il deserto prima e dopo il passaggio della tappa, solo le immagini televisive della città che presto saranno sostituite dalle immagini di altre città sede di tappa. E speriamo null’altro, speriamo che in eredità il Giro non ci abbia lasciato una emergenza sanitaria.