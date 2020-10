Provocò la morte di due persone sulla A14, rinviato a giudizio

Accadde il 6 aprile dello scorso anno. In un grave incidente stradale verificatosi sull’autostrada A14, al’altezza del casello di Giovinazzo, persero la vita Milto Koci di 56 anni, e sua madre Sanda Koci di 82 anni. A causarne la morte, secondo il magistrato che ne ha chiesto il rinvio a giudizio con l’imputazione di omicidio stradale plurimo, un automobilista di Corato. Con il Gip del Tribunale di Bari, Antonella Cafagna, che ha fissato la prima udienza per il 27 aprile dell’anno prossimo. Due anni quindi per risalire e accertare le responsabilità del tragico incidente che secondo le ricostruzioni e le perizie, sarebbe potuto essere evitato, se l’imputato avesse avuto più accortezza nella guida. La ricostruzione fissa precisi paletti. L’auto, una Renault Clio guidata da Koci, con a bordo sua madre, intorno alle 23,30, dopo una sbandata, dovuta forse all’asfalto viscido, ha urtato il guardrail sulla sua destra, danneggiando anche un canale di scolo in cemento, i cui detriti hanno invaso la carreggiata. L’uomo rendendosi conto del pericolo per le altre autovetture ha fatto di tutto per rallentare il traffico. E in effetti, altre 5 auto e un mezzo pesante, rallentando hanno evitato ulteriori problemi. Una settima auto, una Ford Kuga condotta dall’uomo di Corato, invece di rallentare ha cercato di evitare i detriti presenti sulla sede stradale. A causa di questo tentativo, ha impattato l’auto già incidentata travolgendo Koci e non lasciando neanche scampo a sua madre che era ancora all’interno della Clio. La ricostruzione è stata resa possibile anche ricorrendo alle immagini filmate dalle telecamere presenti in quel tratto di autostrada. Di qui la richiesta di rinvio a giudizio.