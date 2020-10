Immuni, efficace per tracciare e circoscrivere i contagi

Oltre 7milioni di utenti hanno scaricato la app Immuni dagli store dei telefoni cellulari. Solo negli ultimi giorni lo hanno fatto in 350mila, forse spaventati dall’aumento dei contagi in tutta Italia, o forse grazie alla mobilitazione dei media e delle istituzioni. Ma sono numeri ancora bassi. Perché l’applicazione sia davvero efficace, è necessario che più persone possibile la attivino sui propri smartphone. Il sistema di tracciamento sarebbe capace così di isolare eventuali focolai, come è avvenuto in diverse circostanze, anche in Puglia. Per questo il Governo ha deciso di far partire una settimana di sensibilizzazione, terminerà l’11 ottobre, proprio per invogliare più persone possibili a munirsi dell’applicazione, che ricordiamo, non va a violare nessuna privacy, ma che consente di tracciare con facilità tutti i contatti di eventuali positivi al coronavirus. Intanto, visti i numeri crescenti del contagio, anche la Protezione civile nazionale ha deciso di riattivare il suo Comitato operativo, quello che ha affrontato i primi mesi della pandemia. Una decisione preventiva, per non far gravare sui soli ospedali tutto il peso di un’altra ondata consistente di contagi, e per essere pronti con gli approvvigionamenti indispensabili per affrontare situazioni di crisi. Intanto è allo studio la possibilità di usare Immuni anche all'estero.