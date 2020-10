Con «Puliamo il mondo» raccolti oltre 500 chili di rifiuti

Questa volto non li ha fermati neanche il vento forte. I volontari della «2hands» per la manifestazione «Puliamo il mondo», targata Legambiente, in collaborazione con la Despar e con il patrocinio del comune di Giovinazzo, hanno portato a termine il loro progetto: quello ripulire il tratto di costa vicino al Mamas Beach. I 32 volontari che hanno partecipato alla manifestazione, hanno trovato il luogo estremamente degradato e abbandonato a se stesso. Il loro intervento, infatti, ha consentito di raccogliere e avviare al corretto smaltimento ben 481 kg di rifiuti. Immondizie di tutti i generi, compresi Wc e bidet, corde di pescherecci, ombrelloni, sdraio, oltre a plastica e molto altro. «Considerato lo stato di profondo degrado in cui si trovava la zona – hanno dichiarato i volontari - l’intervento è continuato anche nella mattinata di domenica. Ai 481 kg precedentemente raccolti, ne abbiamo aggiunti ulteriori 110 kg, arrivando così ad un totale definitivo di 591 kg». La «2hands» Giovinazzo, oltre a Puliamo il mondo si era già resa protagonista di altri interventi di pulizia lungo le coste giovinazzesi. «In 7 diversi nostri interventi svolti dalla fondazione dell’associazione, abbiamo raccolto 1519,51 kg di rifiuti, superando così la tonnellata». E questo la dice lunga sullo stato delle coste e delle spiagge. Sulla poca attenzione che i fruitori del nostro mare mostrano nei confronti dell’ambiente.