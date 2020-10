L’agricoltura è il futuro? La Coldiretti ci crede

Per i giovani il ritorno all’agricoltura sembrerebbe essere una via per conquistare la piena occupazione. Lo rivela una ricerca condotta dalla Coldiretti Puglia che ha evidenziato come nella nostra regione una impresa agricola su tre è condotta da giovani di età al di sotto dei 35 anni. E questo sarebbe anche un primato nazionale, ottenuto grazie all’innovazione che questi giovani hanno introdotto nel settore, addirittura durante la piena emergenza sanitaria del Covid 19. I dati raccolti recitano che le aziende giovani hanno una media di occupati pari al 50 percento in più della media, con un fatturato che supera il 75 percento quello medio. Le aziende agricole individuate per la ricerca operano da attività che vanno dalla trasformazione dei prodotti agricoli, alla vendita diretta. Ci sono poi quelle aziende che hanno puntato sulle fattorie didattiche, sull’agricoltura sociale per l’inserimento lavorativo dei disabili, la sistemazione di parchi e giardini, la cura del paesaggio. Terreni questi che sono ancora tutti da esplorare e che potrebbero per davvero riportare al centro dello sviluppo, non solo economico ma anche sociale, l’agricoltura in tutte le sue declinazioni. Altro dato rilevante, secondo la Coldiretti, è la presenza femminile, che è apri al 32 percento degli addetti. Sempre secondo la Coldiretti, è in atto un cambiamento epocale paragonabile alla rivoluzione industriale, con l’agricoltura che non è più considerato solo come ultima spiaggia, o come ripiego in attesa di altra occupazione, ma potrebbe diventare la strada verso il futuro. Sia essa indirizzata alla coltivazione e trasformazione del prodotto, o verso l’agriturismo di qualità.