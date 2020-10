Alberi caduti e aree verdi interdette per il forte vento

Il vento forte ha fatto cadere o spezzare alberi. Uno sulla provinciale per Terlizzi, altri sui lungomare ed un ultimo caduto intorno alle 10,30 di questa mattina in piazza Vittorio Emanuele, dove per puro caso non ha colpito le auto parcheggiate lungo il suo perimetro e, da quanto si è appreso, ha solo sfiorato due ragazzi appena transitati lì vicino. Il vento da sud, che nelle ultime sta perdendo potenza, passando da forte a moderato, ha indotto il sindaco Tommaso Depalma ad emettere una ordinanza con la quale dispone la chiusura del cimitero, la Villa comunale e il parco Scianatico. A garanzia dell’incolumità di tutti. Se le condizioni meteorologiche lo permetteranno, le previsioni indicano per domani i venti a regime di brezza, le chiusure dovrebbe riguardare solo la giornata odierna.