I numeri del Covid in salita ma Lopalco mostra ottimismo

Preoccupano i numeri in salita in tutta Italia per il contagio da Covid 19. I singoli focolai sono in aumento. Come ha comunicato il Ministero della Salute, nell’arco della settimana che va dal 13 al 20 settembre sono stati individuati complessivamente 2868 focolai attivi di cui 832 nuovi. La maggior parte di essi sono circoscritti all’ambito familiare, con una piccola percentuale rilevata in luoghi di aggregazione come l’ambito ricreativo. Questi dati sono però in attesa dei riscontri che arriveranno dai dati che riguarderanno l’ambito scolastico. Nonostante questo il virologo e assessore alla sanità pugliese in pectore, Pierluigi Lopalco, mostra un cauto ottimismo. «Non dobbiamo avere paura – ha dichiarato – ma dobbiamo avere prudenza». L’arma che il servizio sanitario nazionale sta utilizzando per circoscrivere i focolai è il «contact tracig», cioè il tracciamento di tutti i contatti che i positivi al virus hanno avuto nei giorni precedenti alla scoperta della positività. È un’arma che pare stia dando i suoi frutti. Nonostante i numeri in crescita, i focolai si riescono rapidamente a isolare, cercando anche tra gli asintomatici, impedendo così al coronavirus di circolare più liberamente. «In Puglia – ha dichiarato ancora Lopalco – la situazione è abbastanza controllabile. Ci sono focolai anche importanti ma siamo stati capaci di gestirli». Uno dei riferimenti è all’azienda ortofrutticola di Polignano a Mare con oltre un centinaio di lavoratori risultati positivi al Covid. Qualcuno tra loro ha contratto il virus anche in maniera importante, c’è stato anche un decesso, ma quel focolaio, nel giro di pochi giorni è stato circoscritto e spento. Le raccomandazioni di Lopalco, per limitare la diffusione del virus, sono sempre le stesse. «L’uso della mascherina – ha affermato – può davvero abbassare il rischio e di molto. Serve indossarla dove si sono persone vicine. Non ha senso indossarla quando si passeggia in luoghi non affollati. Bisogna avere buone senso – la conclusione – e se si ha buon senso non c’è ragione di emanare ordinanze restrittive».