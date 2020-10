Le notizie più lette? Le fake news

Coronavirus e fake news. Ben 23 siti italiani hanno fatto girare di social network false notizia a riguardo della pandemia che sta preoccupando tutto il mondo. Lo ha rivelato una ricerca di «Contenuti digitali», un sito di risorse di digital marketing nato per aiutare le imprese a comunicare meglio online e a ottenere più clienti utilizzando strategie innovative di marketing. La ricerca fa riferimento alla raccolta di dati operata da Newsgard, un’agenzia internazionale che ha proprio il compito di monitorale le notizie che girano sulla rete. Le fake news in totale hanno generato oltre 16 milioni di visite, il sito più seguito per questo genere di non notizie cattura un traffico pari al 28,2 percento tra tutti i siti che pubblicano false notizie, pari a oltre 4milioni e 500mila visite al mese. Non solo la media di permanenza degli utenti su ogni singola pagina supera i 5 minuti. Questo vuol dire che le fake news pubblicate sono lette più attentamente rispetto a tutte le altre notizie che appaiono sui social. «Contenuti digitali» non ha voluto diffondere i nomi dei siti che pubblicano fake news «per non dar loro ulteriore visibilità» la motivazione. Ma perché il web è pieno di false notizie? A chi servono? Spesso è la politica, quella con la «p» minuscola, ad avvantaggiarsi di notizie che non hanno nessun fondamento, che sono spesso manipolate, o spesso riscritte a proprio vantaggio. Servono per orientare l’opinione pubblica sui singoli temi, come può essere quello attualissimo del coronavirus. E allora vai con cure miracolose, con ricerche fantomatiche, con notizie di provvedimenti da prendere o che non sono stati presi. Siti che alimentano i negazionisti, i cacciatori di untori, e così via. Secondo la ricerca condotta, ogni singola fake news trova più ribalzi su facebook che non su altri social. Negli ultimi 12 mesi, la fake news più «popolare» ha avuto 720mila e 300 condivisioni. E questo significa che quella non notizia permane in rete per più tempo di una notizia pubblicata da molti giornali online. «La predominanza di traffico proveniente dai social verso i siti di fake news ci permette di capire che i social network non fanno abbastanza controlli e non hanno attivo un vero sistema di filtro di fake news - è il commento di Matteo Gasparello, fondatore di Contenuti Digitali e autore del report - L’impatto delle fake news in italia è più grande di quanto pensiamo. Sebbene il traffico di questi 23 siti assieme sia circa il 10-15% del traffico di un vero sito d’informazione in Italia, non consideriamo tutti quei profili che condividono fake news direttamente dentro ai social network, e che non ci è possibile monitorare. Per migliorare la qualità della comunicazione in Italia - e nel mondo - dovrebbero esserci regole più stringenti per obbligare i social a cambiare lo stato delle cose».