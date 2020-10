Sequestrati in aeroporto farmaci e prodotti cosmetici

Creme sbiancanti, creme per il viso, pasticche analgesiche. È quanto Gli uomini della Guardia di Finanza, insieme ai funzionari dell’Agenzia delle Dogane, hanno sequestrato a un viaggiatore nigeriano proveniente da Addis Abeba (Etiopia) nell’aeroporto di Bari – Palese. La merce sequestrata, che poteva finire sul mercato locale, è stata scoperta grazie agli scanner in dotazione al posto di frontiera aeroportuale. Dapprima il sospetto che in valigia il viaggiatore avesse materiale illecito e poi la conferma a seguito della perquisizione, e quindi il sequestro di migliaia a di farmaci e prodotti cosmetici. L’uomo è stato denunciato all’Autorità giudiziaria. I reati contestati sono detenzione di prodotti cosmetici dannosi per la salute umana, importazione di farmaci da Paesi terzi senza opportuna autorizzazione.