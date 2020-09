«Quel cattivo odore di plastica bruciata è un attacco alla salute e al territorio»

Quell’odore acre che per più di un notte ha avvolto Giovinazzo e che tutti hanno sentito. Le segnalazioni si sono ripetute, ma l’origine è rimasta sconosciuta anche se molti hanno ipotizzato a rifiuti incendiati nell’agro giovinazzese. È assai probabile che ad andare in fumo siano state grosse quantità di plastica, la cui fusione produce diossina, un veleno per la salute pubblica. Ne è cosciente il neonato comitato «Difendiamo tutti la nostra città, Giovinazzo», promosso dall’ex comandante della stazione dei Carabinieri, Antonio Galizia. «La nostra città – scrive Galizia – non ha bisogno di industrie. Ha bisogno di un bel porto turistico, cura dell’ambiente, e soprattutto tanto turismo». Naturalmente quel cattivo odore è controproducente per la vocazione che Giovinazzo si vuole dare. «Chiunque sia responsabile di quei roghi la deve smettere – dice ancora Galizia – non si rende conto che quel fumo può essere causa di patologie tumorali. Segnaliamo alle autorità competenti chi attenta alla nostra salute. Difendiamo l’ambiente». Il movimento è adesso in fase di costituzione e come impegno avrà quello di salvaguardare l’ambiente e la salute pubblica, pubblicizzare al massimo la città per attirare turismo. L’appello di Galizia è rivolto a tutti. «Tutti insieme – conclude – abbiamo più possibilità di difendere il nostro territorio».