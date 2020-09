Rinviata al prossimo fine settimana la 28esima edizione di «Puliamo il mondo»

Si sarebbe dovuta tenere ieri pomeriggio, ma causa maltempo la 28esima edizione di «Puliamo il mondo» è stata rinviata al prossimo fine settimana. Lo ha comunicato il sindaco Tommaso Depalma, che a Giovinazzo è partner dell’associazione «2hands» e «Legambiente» L’intervento di pulizia di un pezza del territorio cittadino sarebbe dovuto essere quello intorno a cui sorge il Mamas Beach. Puliamo il mondo è una manifestazione che annualmente si svolge in diversi Paesi del globo. Lo scopo, oltre a ripulire fette di territorio, tra spiagge, aree verdi, ma anche strade e piazze, da rifiuti di ogni genere, è quello di sensibilizzare, a cominciare dai più giovani, sempre più persone al rispetto dell’ambiente e alla sostenibilità di un pianeta, il nostro, che lentamente sta esaurendo tutte le sue risorse. Un obiettivo che ha sposato anche «Despar Centro sud» che con i suoi punti vendita è presente in tantissime città. Un impegno che mette in campo attraverso il coinvolgimento dei propri dipendenti e mediante una campagna di sensibilizzazione nei confronti dei clienti dei propri punti vendita. Per evidenziare come la grande emergenza dei rifiuti, a cominciare da quelli che finiscono in mare, dipende dalle abitudini e modelli di produzione e consumo sulla terraferma. Per Despar la tutela dell’ambente è una priorità, prova ne è lo sforzo quotidiano messo in campo per il risparmio energetico e tutti i progetti che da anni la società porta avanti per la salvaguardia della biodiversità.