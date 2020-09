Giovinazzo celebra la XXVII Giornata Mondiale dell’Alzheimer

Bavaro con Fratoianni in piazza a Giovinazzo domani alle 20

«Per i diritti che non hai e per quelli che vuoi difendere. Per ciò che è giusto e che va conquistato, passo dopo passo. Per il futuro che non c’è. Con l’ottimismo che manca alla ragione. Siamo pronti a fare rumore?». È il messaggio di Nico Bavaro, candidato al Consiglio regionale