«World cleanup day» la 2hands in prima fila

«World Cleanup day» è la giornata mondiale dedicati agli interventi volontari di pulizia sul territorio e alla sensibilizzazione ambientale. Per questa occasione la «2hands Giovinazzo» è scesa in campo ancora una volta nella mattinata del19 settembre, per ripulire il Braccio, il molo di ponente del piccolo porto della città, dove hanno raccolto oltre 114 kg di rifiuti. E a testimonianza che la protezione dell’ambiente dall’attacco dei rifiuti di ogni genere, la stessa organizzazione, con l’omologa 2hands di Molfetta, hanno prestato la loro opera a Trani, ripulendo una intera spiaggia. «I risultati di questi interventi – scrivono gli associati - avvenuti nel rispetto delle misure anti-Covid, sono un chiaro esempio di come il senso di associazionismo e di cooperazione possano di gran lunga migliorare la qualità del nostro territorio, troppo spesso calpestato e non valorizzato al massimo delle sue potenzialità. Mettendo a servizio della comunità il proprio tempo e la propria determinazione è possibile realizzare in maniera del tutto disinteressata un gesto d’amore nel nome del bene comune».