«Non voglio trovare colpevoli ma segnalare una situazione di degrado ambientale, in una zona che potrebbe essere un sentiero sul mare». Così scrive un nostro lettore, evidentemente indignato per lo stato in cui versa il tratto di costa tra Giovinazzo e Molfetta. Tra torre Gavetone, più precisamente e un lido privato. Ci scrive inviandoci alcune foto che non hanno bisogno di commento e che ancora una volta sollevano il problema dell’abbandono da parte delle istituzioni delle zone più periferiche, siano esse nell’agro, che lungo i tratti di costa, come hanno potuto ben testimoniare le campagne di raccolta dei rifiuti condotte da associazioni di volontari, concluse solo un paio di settimane fa.