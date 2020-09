«Il pino è un pericolo, la sua caduta potrebbe causare conseguenze inimmaginabili»

«Quel pino nella villa comunale, non è solo inclinato, è pericolante. Lo si vede dalle radici che stanno affiorando». È questa la segnalazione che alcuni cittadini che frequentano villa Palombella vogliono rivolgere all’amministrazione comunale. Vogliono farlo anche attraverso una sorta di petizione con cui chiederebbero interventi urgenti per scongiurare pericoli per loro e per tutti i ragazzi e le ragazze che frequentano l’area verde. «Potrebbe cadere - avvisano – con conseguenze che non osiamo immaginare, se dovesse avvenire durante le ore di apertura della villa».