«PlasticFreeGc». La Guardia costiera impegnata nel recupero delle reti fantasma

Reti fantasma, o meglio, reti abbandonate sui fondali marini che diventano uno tra i principali pericoli per la fauna marina, come tartarughe e delfini. Recuperarle è un progetto del Ministero per l’Ambiente, lanciato un anno fa dal titolare del dicastero Sergio Costa. «PlasticFreeGc», il nome del progetto che, come fa sapere la Capitaneria di porto d Molfetta con un comunicato stampa, ha consentito di recuperare 6 tonnellate di reti abbandonate sui fondali. L’operazione ha visto l’impiego della componente subacquea della Guardia Costiera dislocata sul territorio nazionale, che ha portato al recupero delle reti «fantasma» e alla rimozione di oltre 200mila bottiglie di plastica abbandonate sui fondali. «Un risultato importante – è stato il commento del Ministro, riportato dal comunicato stampa - se pensiamo che le reti fantasma sono responsabili dell’alterazione dell’ecosistema marino per la dispersione nell’ambiente delle micro-particelle sintetiche delle quali sono composte». Quelle stesse reti che prima di rilasciare particelle di microplastica, continuano a «pescare» in maniera passiva, diventando veri «muri della morte» che oltre a danneggiare l’habitat marino, sono anche una minaccia per bagnanti e sub. La «raccolta», partita a luglio dello scorso anno, è stata preceduta da attività di mappatura in collaborazione delle categorie professionali operanti sul mare e delle associazioni ambientaliste, per individuare i fondali dove maggiormente sono presenti le reti abbandonate.