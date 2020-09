Parrocchetti versi e storni. Uno spettacolo nei cieli ma gravi danni per l’agricoltura pugliese

Tutto cominciò circa 30 anni fa a Molfetta, in zona Madonna della Rosa. Alcune coppie di Parrocchetti verdi, i piccoli pappagalli che abbiamo imparato a riconoscere, nidificarono sugli alberi di quel piccolo borgo. Negli anni il loro areale si è sempre più allargato nelle città limitrofe. A Giovinazzo sono ormai di casa, come a Bisceglie, Palese, Santo Spirito, Bitonto, Bitetto, Palo del Colle, Binetto, Grumo Appula, fino sull’Alta Murgia. La loro non è solo una presenza «sonora», ma è diventata dannosa per le colture locali. Mandorle e frutta, la loro dieta, sono sempre più a rischio. L’allarme lo lancia la Coldiretti, che ha chiesto all’Assessorato all’Agricoltura di prevedere un piano di contenimento e controllo dei Parrocchetti. «Le campagne – si legge in un comunicato a firma del presidente della Coldiretti , Savino Muraglia - sono divenute l’Eldorado di frutta e mandorle per i pappagalli che evidentemente si sono adattati perfettamente al microclima pugliese. Prediligono soprattutto le mandorle, dimostrando una straordinaria abilità nel beccare e rompere il guscio, estraendo il frutto e lasciando il mallo e le valve legnose attaccate all’albero. Si sono moltiplicate le segnalazioni da parte degli agricoltori, colpiti dalla presenza sempre più evidente di stormi di pappagalli, che ricreano una atmosfera tropicale, attirando l’attenzione con suoni acuti persistenti». La specie, Myiopsitta Bonaparte il nome scientifico, a causa del caldo anomalo di questi anni, si è trasformata da migratoria a stanziale. E questo aumenta il danno per l’agricoltura. «Si sta sottovalutando un problema che in alcune aree è veramente grave e ingestibile», ha affermato Muraglia. La Puglia ha una produzione del 33 percento di mandorle, collocandola al secondo posto dopo la Sicilia. In buona parte è tutta in provincia di Bari. Una quantità di frutto disponibile per i Parrocchetti che lascia presagire un ulteriore proliferare della specie. Ma non sono solo i pappagallini a destare allarme nella Coldiretti. Ci sono anche gli storni, altra specie avicola che invade i nostri cieli non più solo nel periodo delle migrazioni. Sono quei piccoli volatili che al tramonto in migliaia disegnano figure nei nostri cieli. «Gli storni distruggono le piazzole adibite alla raccolta delle olive – ha sottolineato Muraglia - e gli olivicoltori sono costretti a contrastare una calamità senza averne gli strumenti, condannati, quasi, a riprogrammare la propria attività agraria per scongiurare la distruzione della produzione. Tra l’altro, non è soltanto l’olivicoltura a risultare colpita, dato che il passaggio degli stormi di storni lascia sugli ortaggi quantitativi di escrementi tali da rendere impresentabile il prodotto sul mercato». Per tutto questo, la Coldiretti chiede interventi mirati, per salvaguardare le preziose colture pugliesi, quelle che concorrono in modo sostanziale al Pil regionale.